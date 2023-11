Amuse, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Amuse. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass Amuse derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 50 zeigt ebenfalls an, dass Amuse weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Amuse als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 6,21 liegt insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Freizeitausrüstung & Produkte" von 36,07. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Amuse im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,45 Prozent erzielt, was 7,99 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt im Durchschnitt 20,92 Prozent, wobei Amuse aktuell 17,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.