Amuse Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Laut einer Analyse von Amuse wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Amuse weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weisen auf eine neutrale Situation hin. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Amuse im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Amuse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut".