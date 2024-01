Amuse Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Aktie von Amuse wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,03 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt bei 0,029 HKD, was einem Abstand von -3,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,03 HKD erreicht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anlegerbewertung von Amuse in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Amuse-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 beträgt 33,33 und der RSI25 liegt bei 50, was zu diesem Gesamtranking führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Diskussionen über Amuse waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Amuse daher ein "Neutral"-Rating aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerbewertung und des Sentiments in den sozialen Medien.