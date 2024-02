Amuse Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Amuse wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Amuse-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie neutral bewertet wird (Wert: 56,38). Somit erhält Amuse eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Amuse wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Amuse wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amuse-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1620,2 JPY mit dem aktuellen Kurs (1497 JPY) verglichen, was zu einer Abweichung von -7,6 Prozent führt. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1523,54 JPY liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für Amuse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.