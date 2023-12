Amuse Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Amuse-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1671,44 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1450 JPY liegt, was einer Abweichung von -13,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 1485,4 JPY, was einer Abweichung von -2,38 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Amuse keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Amuse für diese Stufe ein "Neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Amuse liegt bei 76,6, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,75 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Beiträge neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.