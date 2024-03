Amuse Aktie: Alles völlig egal!

Die japanische Firma Amuse schüttet eine Dividendenrendite von 0% aus, was 6,08 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,08% ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Amuse eine Rendite von 15,38 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,09 Prozent, wobei Amuse mit 8,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amuse bei 4,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,92 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Amuse. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Amuse daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.