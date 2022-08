Amundi Index Solutions - Amundi Prime US: Wie lange hält dieser Zustand noch an?

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR":

Amundi Index Solutions - Amundi Prime US gehört zum Unternehmen Amundi Luxembourg S.A.. Unter der ISIN: LU1931975319 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Seit dem 05. Februar 2019 ist Amundi Index Solutions - Amundi Prime US tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 5.396.229,00 Euro. Mit 19 Euro beendete Amundi Index Solutions - Amundi Prime… Hier weiterlesen