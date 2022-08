Amundi Index Solutions - Amundi EURO STO: Bahnt sich was an?

Amundi Index Solutions - Amundi EURO STO gehört zum Unternehmen Amundi Luxembourg S.A.. Unter der ISIN: LU1681047236 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Die prozentual meisten Einzelwerte von Amundi Index Solutions - Amundi EURO STO kommen mit einem Anteil von 93,88 Prozent aus der Eurozone. Die Branche mit den meisten Einzelwerten ist in diesem Fall… Hier weiterlesen