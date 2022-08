Amundi ETF MSCI Europe ex EMU UCITS ETF: Das ist erstaunlich!

Das Unternehmen Amundi Asset Management verwaltet unter anderem den ETF Amundi ETF MSCI Europe ex EMU UCITS ETF. Der ETF lässt sich unter der ISIN: FR0010821819 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Das Gesamtvermögen von Amundi ETF MSCI Europe ex EMU UCITS ETF liegt bei 162.756.000,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 15. Dezember 2009. Die prozentual… Hier weiterlesen