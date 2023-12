Amundi Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Amundi ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt. Der kurzfristige RSI für Amundi in den letzten 7 Tagen liegt bei 39,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Amundi überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Amundi im letzten Jahr eine Rendite von 35,09 Prozent erzielt, was 35,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 0 Prozent, was Amundi deutlich übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Amundi beträgt derzeit 4, was eine positive Differenz von +4,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Amundi eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.