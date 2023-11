Amundi Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Amundi, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Amundi. Eine Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da dies bei Amundi nicht der Fall war, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Amundi verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,09 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt bei 0 Prozent liegt, ergibt sich eine Outperformance von +35,09 Prozent. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, wobei Amundi 35,09 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Amundi in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amundi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 55,54 EUR, wobei der letzte Schlusskurs (55,2 EUR) auf ähnlichem Niveau liegt (Unterschied -0,61 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (52,71 EUR) zeigt einen ähnlichen Schlusskurs (+4,72 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amundi-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.