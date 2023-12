Amundi Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Amundi zeigt der RSI7 aktuell einen Wert von 14,93 Punkten an, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 weist ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hin, wobei der Wert bei 18,4 liegt und somit auch eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt zeigen sich ebenfalls positive Signale für Amundi. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 55,24 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 62,25 EUR liegt, was eine Abweichung von +12,69 Prozent im Vergleich bedeutet und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 53,95 EUR eine Abweichung von +15,38 Prozent und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Amundi in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Amundi derzeit eine Dividendenrendite von 4,02 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Aufgrund dieser Differenz von 4,02 Prozentpunkten erhält Amundi eine "Gut"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

