Amundi Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Amundi liegt bei 82,98, was auf eine "überkaufte" Situation hindeutet, und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 54,96 und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Amundi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,03, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die aktuelle Berichterstattung über das Unternehmen deuten ebenfalls auf eine neutrale Haltung hin. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Amundi daher eine "Neutral"-Einschätzung gegeben.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Amundi mit 4,02 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.