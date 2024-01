Amundi Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Die Aktie von Amundi zeigt sich laut der technischen Analyse derzeit in guter Verfassung. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 55,58 EUR, während die Aktie selbst bei 62,75 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz von +12,9 Prozent zum GD200 und wird als "Gut" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 57,01 EUR, was einer Distanz von +10,07 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Amundi mit einer Dividendenrendite von 4,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,09 Prozent erzielt, was 35,09 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt Amundi aktuell 35,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Amundi in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral eingeschätzt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung.