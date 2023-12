Amundi Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie von Amundi hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf den Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat Amundi in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +35,09 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Ebenso hat der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt, wobei Amundi um 35,09 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amundi-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als "neutral" eingestuft wird, während sie auf Basis der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Amundi eine Dividendenrendite von 4,02 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik führt.