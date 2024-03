Amthor hat kein Problem mit Auftritten in der Heute-Show

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat kein Problem mit seinen häufigen Auftritten in der ZDF-Satiresendung Heute-Show. Amthor sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe): "Offenbar haben viele Zuschauer und die Redaktion wohl Freude an schlagfertigen Reaktionen auf schlechte Witze. Darum bin ich jedenfalls nie verlegen."Amthor ergänzte: "Und gelegentlich soll es ja sogar in der Heute-Show mal einen guten Witz geben."

Wenn jemand über solche Formate auf ihn als Politiker aufmerksam werde, sei das gut, "aber Politik ist keine Unterhaltungssendung", sagte er. "Es geht um Inhalte und Argumente. Das steht für mich im Vordergrund."Deshalb sei er dankbar, "dass sich so viele Menschen für inhaltlich pointierte Beiträge interessieren und meine Bundestagsreden in den sozialen Medien verfolgen". Auf Instagram etwa erreiche er inzwischen über 100.000 Follower, sagte Amthor. Sich selbst bezeichnete er als "Verfechter eines dezidiert konservativen Profils" der CDU.

