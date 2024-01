Amtech wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Amtech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 61,76 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 45,18 Prozent, wobei Amtech derzeit um 95,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Amtech überwiegend negativ sind, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. In Anbetracht dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft und die Aktie von Amtech wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgerufen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Amtech in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Amtech liegt bei 70, was als überkauft betrachtet wird, und somit eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 78, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.