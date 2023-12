Amtech Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Aktie von Amtech wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Bewertung von "Gut" versehen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 229,11 Prozent führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Amtech als unterbewertet, da ihr KGV von 27,53 insgesamt 60 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden die Aktien von Amtech auf die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Amtech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,69 Prozent, was eine Underperformance von -56,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Rendite von -0,11 Prozent um 50,58 Prozent darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.