Amtech Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse von Amtech zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,57 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 4,61 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,43 USD, was nahe am Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen über Amtech haben sich nicht wesentlich von der Norm unterschieden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Amtech im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,06 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Amtech liegt bei 36,68, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Amtech auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.