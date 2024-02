Amtech Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Amtech wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,53 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (73,93) eine Unterbewertung um 63 Prozent bedeutet. Dies signalisiert eine gute Einstufung aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Amtech-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 36,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 41,44 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass es eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Amtech gibt. Dies führt zu einer positiven Veränderung im langfristigen Stimmungsbild und einer insgesamt positiven Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Amtech-Aktie bei -64,83 Prozent, was 641 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3873,34 Prozent, wobei Amtech mit 3938,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.