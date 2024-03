Amtech Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Amtech-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 66,67 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 40, was weiterhin auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 27,53, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Amtech eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 7,22 USD für die Amtech-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,72 USD, was einer Abweichung von -34,63 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 4,38 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis führt. Insgesamt erhält Amtech daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Amtech-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,99 liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.