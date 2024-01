Amtech Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Amtech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 24,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -74,95 Prozent für Amtech bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 8,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Amtech 58,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Amtech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Amtech abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Amtech vor, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 13 USD. Dies deutet auf ein mögliches Wachstum der Aktie um 225,81 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Amtech weist ein KGV von 27,53 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 70,5. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amtech eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Amtech auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Neutral"-Bewertung.