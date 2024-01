Amte Power Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse von Amte Power-Aktien zeigt aktuell negative Trends. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 19,94 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,00875 GBP liegt, was einer Abweichung von 99,96 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,81 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 98,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Amte Power somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls negative Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Amte Power überkauft ist. Auch beim 25-Tage-RSI zeigt sich mit einem Wert von 71,08 eine überkaufte Situation. Insgesamt wird Amte Power auf Basis des RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um Amte Power zeigen ebenfalls negative Signale. Die Diskussionintensität ist langfristig unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen über Amte Power diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Allerdings zeigen die Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.