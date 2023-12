Amte Power Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Amte Power zeigt einen Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Amte Power mit -95,68 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf. Unter dem Strich wird der Kurs der Amte Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und Einschätzung von Anlegern bezüglich der Amte Power-Aktie ist überwiegend positiv. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden, waren größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Amte Power in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Amte Power auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

