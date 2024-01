Amrep Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Amrep betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 15,25 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,88, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhielt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Amrep-Aktie ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,09 auf, was sie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheinen lässt. Im Vergleich zur Durchschnittskennzahl der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 42 liegt das KGV von Amrep um 90 Prozent niedriger. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Amrep derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.