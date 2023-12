Amrep Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Dividendenrendite von Amrep liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf den Aktienkurs hat Amrep in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,55 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um -6,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +46,68 Prozent im Branchenvergleich für Amrep und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amrep liegt derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Amrep zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Amrep-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,31 USD. Der letzte Schlusskurs (21,65 USD) weicht somit um +32,74 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, mit einem letzten Schlusskurs von 17,46 USD, was einem Plus von +24 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt entspricht. Damit erhält die Amrep-Aktie auch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.