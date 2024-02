Amrep Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Amrep bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 5,56 Prozentpunkten. Dadurch werden die Dividenden des Unternehmens als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Amrep ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden größtenteils positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht. In den letzten Tagen war das Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Amrep beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Amrep ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor liegt die Rendite von Amrep um 357 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies zeigt die Aktie mit einer Rendite von 45,35 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.