Amrep Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten zwei Wochen wurde Amrep von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Außerdem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor liegt die Rendite von Amrep mit 40,55 Prozent um mehr als 361 Prozent darunter. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,41 Prozent. Hier liegt Amrep mit 44,96 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Amrep-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 61,69. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 53 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amrep-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,73 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,71 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +16,81 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,76 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Amrep-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

