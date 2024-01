Amrep Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amrep mit 4 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 4,09 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und deutet auf eine Unterbewertung des Titels hin, weshalb er auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Eine längerfristige Analyse der Online-Kommunikation liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Anleger bei einer Investition in Amrep derzeit eine Rendite in Höhe von 0 % erzielen, was 5,06 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien zeigen eine eher neutrale Haltung gegenüber Amrep in den letzten zwei Wochen. Drei Tage waren von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Sentiments erhält Amrep insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.