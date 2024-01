Amrep Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Meinungen der Anleger über Amrep waren in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt sechs positive und ein negatives Feedback. An fünf Tagen war die Richtung der Meinungen nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Amrep daher positiv bewertet. Die Anlegerstimmung wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor hat Amrep in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 40,55 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kann Amrep mit einer Rendite von 34,68 Prozent deutlich punkten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird Amrep in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amrep liegt bei 25,35, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 20, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gewertet wird. Insgesamt erhält Amrep für diese Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Amrep-Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.