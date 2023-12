Ampol-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung und das Buzz: Starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Ampol jedoch deutlich verschlechtert, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Ampol eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ampol-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 32,33 AUD. Der letzte Schlusskurs (36,25 AUD) weicht somit um +12,12 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (33,87 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,03 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Ampol-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ampol diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ampol liegt der RSI7 bei 9,2 Punkten, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 26,09 an, dass die Aktie überverkauft ist. Zusammen erhält das Ampol-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.