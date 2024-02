Ampol Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Diskussionen rund um die Aktie von Ampol auf den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen und Kommentare, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Einschätzung der Redaktion weiter stützt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für Ampol einen Wert von 12,18, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Ein Blick auf den RSI25 ergibt einen Wert von 16, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit die Einstufung "Gut" bestätigt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar drehen. Bei Ampol wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Ampol-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (38,69 AUD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (33,47 AUD) liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (36,37 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Ampol eine positive Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung, dem RSI, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien und der technischen Analyse.