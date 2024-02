Ampol Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Aktie von Ampol zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 33,34 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 37,64 AUD deutlich darüber, was einem Unterschied von +12,9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 36,15 AUD, was einem Anstieg von +4,12 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Ampol basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt eine überwiegend positive Stimmung. In den letzten zwei Wochen wurden an 13 Tagen positive Diskussionen verzeichnet, während negative Diskussionen fehlten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für Ampol. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Faktor.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Ampol auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt an, dass Ampol überverkauft ist, wodurch das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Ampol-Wertpapier.