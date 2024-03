Ampol Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ampol-Aktie beträgt aktuell 2, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren, wie dem gleitenden Durchschnitt, zeigt ebenfalls positive Signale für die Ampol-Aktie. Der längerfristigere 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,06 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 39,64 AUD liegt, was eine positive Abweichung von 16,38 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 37,16 AUD und einer Abweichung von 6,67 Prozent ein positives Bild, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating für Ampol.

Die Beobachtung des Sentiments und Buzz rund um die Ampol-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Ampol in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Somit ergibt die Gesamtbewertung der verschiedenen Analysemethoden ein durchweg positives Bild für die Ampol-Aktie, die daher mit einem "Gut"-Rating versehen wird.