Ampol Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ampol zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 10,96, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die Ampol auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 34,15 AUD, während der Kurs der Aktie bei 40,35 AUD um +18,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 37,42 AUD führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ampol in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv gegenüber Ampol, mit sieben positiven und zwei negativen Tagen sowie keinen eindeutigen Richtungen an vier Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.