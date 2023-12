AmpolADR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere die Gespräche über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ampol nahmen zuletzt zu. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ampol aktuell auf 32,3 AUD, während der Kurs der Aktie selbst bei 36,08 AUD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +11,7 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 33,78 AUD, was einen Abstand von +6,81 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ampol-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 8,33, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 26,55 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Gut".

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, da eine erhöhte Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Ampol-Aktie.