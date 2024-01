AmpolADR Aktie: Es wird konkret!

Der australische Energiekonzern Ampol zeigt sich über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung aktiv. Dies deutet auf ein starkes Interesse an der Aktie hin und wird daher mit einer "Gut"-Einstufung bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ampol die Einstufung "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 11,24 Punkten, was bedeutet, dass die Ampol-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ampol eine "Gut"-Bewertung im Bereich des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ampol-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigeren Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Ampol in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Ampol bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.