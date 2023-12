Amplitude-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Amplitude":

In den letzten zwei Wochen wurde die Amplitude von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Amplitude angesprochen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Amplitude wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht wird die Amplitude derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,18 USD, während der Aktienkurs (13,19 USD) um +17,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,06 USD entspricht einer Abweichung von +19,26 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Amplitude als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 37,4, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 27,88 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.