Amplitude Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Amplitude derzeit bei 11,19 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 11,77 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +5,18 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 11,34 USD, was einer Differenz von +3,79 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Amplitude abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Amplitude, was der Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung einbringt.

Die Anleger-Stimmung bei Amplitude in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Einschätzung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Amplitude festgestellt werden. Dies basiert auf negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat. Insgesamt erhält Amplitude daher in diesem Punkt ein "Schlecht".