Amplitude Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Amplitude herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 81,97 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist hingegen weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Amplitude-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Amplitude beträgt derzeit 11,42 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,8 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 12,92 USD, was einer Distanz von -8,67 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Amplitude vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Amplitude vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Amplitude in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.