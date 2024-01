Amplitude Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Amplitude":

Die Aktie von Amplitude wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter auch die Stimmung und Diskussionen im Netz. In den vergangenen Monaten konnte eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt werden, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führte.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzungen abgegeben, wobei die Mehrheit das Rating "Neutral" vergab. Auch der aktuelle Kurs von 12,5 USD führte zu einer eher negativen Einschätzung, da eine Entwicklung von -100 Prozent erwartet wird.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung der Aktie führte. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Amplitude diskutiert.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Amplitude eine neutrale Bewertung, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage.

Insgesamt kann die Aktie von Amplitude somit als neutral bis positiv bewertet werden, basierend auf der Analyse der weichen Faktoren wie Stimmung und Diskussionen im Netz.