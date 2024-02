Amplitude Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amplitude":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Amplitude-Aktie zeigen ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat nicht signifikant verändert hat und daher als "Neutral" bewertet wird, wurde das Unternehmen jedoch intensiver diskutiert als üblich und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amplitude bei 11,42 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,8 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,33 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt jedoch bei 12,92 USD, was zu einem Abstand von -8,67 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Die Gesamtbewertung fällt daher neutral aus.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Amplitude-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis schwankt der RSI weniger stark und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amplitude-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Einschätzung von Analysten zeigt, dass in den zurückliegenden 12 Monaten die Amplitude 0 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet wurde, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel bei 0 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten fällt daher als "Gut" aus.