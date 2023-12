Amplitude Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Amplitude":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI für Amplitude 45,79 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Amplitude überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Amplitude bei 13,13 USD liegt und damit 17,34 Prozent über dem GD200 (11,19 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,16 USD auf, was ebenfalls zu einem positiven Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Amplitude-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Analysten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich während des vergangenen Monats verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amplitude-Aktie aufgrund des Sentiments und des Buzz ein "gut"-Rating.