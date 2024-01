Amplitude Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amplitude":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktivität von Amplitude im Netz insgesamt schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist im betrachteten Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit die Einstufung "Schlecht" für Amplitude in diesem Punkt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Amplitude geäußert wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Amplitude auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (60,98 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (34,74 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Amplitude aktuell 11,2 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,59 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 mit einer Distanz von +12,41 Prozent als auch der GD50 mit einem Abstand von +11,91 Prozent führen zu einer Gesamtnote "Gut" für die Aktie von Amplitude.