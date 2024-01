Amplitude Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amplitude":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten von Amplitude haben die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Amplitude zeigt eine Ausprägung von 52,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 41,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt für die Amplitude-Aktie zeigen positive Abweichungen vom letzten Schlusskurs. Dadurch erhält die Aktie sowohl auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts als auch des 200-Tage-Durchschnitts ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass in den letzten 12 Monaten keine Schlecht-Bewertungen für Amplitude abgegeben wurden, während es eine Neutral-Bewertung gab. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Auch die Analyse des aktuellen Kurses von 12,5 USD führt zu einer negativen Entwicklungserwartung von -100 Prozent und einem mittleren Kursziel von 0 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine etwas uneinheitliche Bewertung für die Aktie von Amplitude.