Amplitude Aktie: Alles völlig egal!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Amplitude jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Amplitude eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Amplitude-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine abweichende, "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt für die Amplitude-Aktie positive Werte aufweisen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation über das Unternehmen Amplitude. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Zusammenfassung ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.