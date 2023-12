Amplify Energy Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf Amplify Energy wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 48,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird ihr ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI25 zeigt einen Wert von 57,41, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Daher erhält Amplify Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Eine weitere wichtige Bewertungsgrundlage ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse von Amplify Energy zeigen sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Jedoch gibt es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv über Amplify Energy berichtet. Die Anleger waren an sechs Tagen positiv gestimmt, an nur zwei Tagen negativ und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Amplify Energy bei 6,89 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,81 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund eines Abstands von -15,67 Prozent zum GD200. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage hat die Aktie einen Abstand von -10,75 Prozent, was erneut zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält Amplify Energy gemäß der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei Aspekte wie der RSI, die Diskussionsintensität und die Anlegerstimmung als neutral oder positiv eingestuft werden, während die technische Analyse zu einer eher negativen Einschätzung führt.