Amplify Energy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Amplify Energy von Analysten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Amplify Energy vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 39,32 Prozent darstellt und mit der Einstufung "Gut" verbunden ist.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität für Amplify Energy gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -0,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt erhält Amplify Energy sowohl aus der Sicht der Analysten, der Diskussionen im Internet, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse eine positive Gesamteinschätzung.