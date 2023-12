Amplify Energy Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten Wochen konnte bei Amplify Energy eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet wurde. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Amplify Energy beträgt 31,25 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,03 ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Amplify Energy aktuell bei 6,79 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 6,05 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negatives Signal mit einer Differenz von -5,47 Prozent.

Die Anleger-Stimmung bei Amplify Energy in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.