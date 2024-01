Amplify Energy Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Amplify Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 6,76 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 5,93 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -12,28 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,3 USD über dem aktuellen Kurs von 5,93 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Kommunikation über Amplify Energy in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine klare Veränderung gezeigt. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion verliehen. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie im Vergleich zu anderen Werten normal diskutiert wurde, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Amplify Energy liegt bei 50,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen zu Amplify Energy abgegeben, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Amplify Energy-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.